Gilead Sciences
Gilead Sciences Salaires

Le salaire de Gilead Sciences va de $89,550 en rémunération totale par an pour un Capital-Risqueur dans le bas de la fourchette à $349,238 pour un Développement Corporate dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Gilead Sciences. Dernière mise à jour : 9/1/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $140K
Scientifique des Données
Median $223K
Analyste Financier
Median $210K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Chef de Programme
Median $212K
Chef de Projet
Median $178K
Analyste Business
Median $263K
Technologue de l'Information (TI)
Median $220K
Chef de Produit
Median $170K
Manager Ingénierie Logiciel
Median $295K
Ingénieur Biomédical
$151K
Développement Corporate
$349K
Manager Science des Données
$208K
Juridique
$291K
Consultant en Management
$156K
Opérations Marketing
$141K
Designer Produit
$203K
Manager Design Produit
$182K
Analyste Cybersécurité
$182K
Architecte Solutions
$254K

Architecte de Données

Chef de Programme Technique
$244K
Capital-Risqueur
$89.6K
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Gilead Sciences, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Gilead Sciences est Développement Corporate at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $349,238. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Gilead Sciences est de $208,035.

