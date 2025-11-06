Répertoire d'entreprises
Le package de rémunération médian Ingénieur Logiciel in Chennai Metropolitan Area chez Gigamon totalise ₹2.63M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Gigamon. Dernière mise à jour : 11/6/2025

Package Médian
company icon
Gigamon
Software Engineer
Chennai, TN, India
Total par an
₹2.63M
Niveau
hidden
Salaire de base
₹2.36M
Stock (/yr)
₹0
Prime
₹266K
Années dans l'entreprise
2-4 Années
Années d'exp.
5-10 Années
FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel chez Gigamon in Chennai Metropolitan Area s'élève à une rémunération totale annuelle de ₹4,858,576. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Gigamon pour le poste Ingénieur Logiciel in Chennai Metropolitan Area est de ₹1,458,096.

