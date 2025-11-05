GFT Group Ingénieur Logiciel Salaires à Poland

La rémunération Ingénieur Logiciel in Poland chez GFT Group va de PLN 129K par year pour Software Engineer à PLN 174K par year pour Senior Software Engineer. Le package de rémunération médian in Poland year totalise PLN 160K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de GFT Group. Dernière mise à jour : 11/5/2025

Moyenne Rémunération Par Niveau Ajouter rémunération Comparer les niveaux

Nom du niveau Total Base Actions (/yr) Prime Junior Software Engineer ( Niveau débutant ) PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- Software Engineer PLN 129K PLN 129K PLN 0 PLN 0 Senior Software Engineer PLN 174K PLN 174K PLN 0 PLN 0 Lead Software Engineer PLN -- PLN -- PLN -- PLN --

+ PLN 217K + PLN 333K + PLN 74.8K + PLN 131K + PLN 82.3K Don't get lowballed

Dernières soumissions de salaires

​ Filtre de tableau S'abonner Ajouter Ajouter rémun. Ajouter rémunération

Entreprise Lieu | Date Nom du Niveau Étiquette Années d'Expérience Total / Dans l'Entreprise Rémunération Totale ( PLN ) Base | Actions (an) | Prime Aucun salaire trouvé Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

RH / Recrutement ? Créez une offre interactive

Contribuer

Quel est le calendrier d'acquisition chez GFT Group ?

Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception S'abonner aux Ingénieur Logiciel offres vérifiées . Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus → Saisissez Votre E-mail Saisissez Votre E-mail S'abonner Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.

Titres inclus Soumettre un nouveau titre