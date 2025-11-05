La rémunération Ingénieur Logiciel in Poland chez GFT Group va de PLN 129K par year pour Software Engineer à PLN 174K par year pour Senior Software Engineer. Le package de rémunération médian in Poland year totalise PLN 160K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de GFT Group. Dernière mise à jour : 11/5/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Junior Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer
PLN 129K
PLN 129K
PLN 0
PLN 0
Senior Software Engineer
PLN 174K
PLN 174K
PLN 0
PLN 0
Lead Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
