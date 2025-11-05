La rémunération Ingénieur Logiciel in Italy chez GFT Group va de €26K par year pour Junior Software Engineer à €29.7K par year pour Software Engineer. Le package de rémunération médian in Italy year totalise €27.1K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de GFT Group. Dernière mise à jour : 11/5/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Junior Software Engineer
€26K
€25K
€0
€971.7
Software Engineer
€29.7K
€28.8K
€0
€846.3
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***