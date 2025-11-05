La rémunération Ingénieur Logiciel in Greater Sao Paulo chez GFT Group va de R$103K par year pour Software Engineer à R$170K par year pour Senior Software Engineer. Le package de rémunération médian in Greater Sao Paulo year totalise R$143K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de GFT Group. Dernière mise à jour : 11/5/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Junior Software Engineer
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Software Engineer
R$103K
R$103K
R$0
R$0
Senior Software Engineer
R$170K
R$168K
R$0
R$1.7K
Lead Software Engineer
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
