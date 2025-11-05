Répertoire d'entreprises
GEP Worldwide
Le package de rémunération médian Consultant en Management in Mumbai Metropolitan Region chez GEP Worldwide totalise ₹1.34M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de GEP Worldwide.

Package Médian
GEP Worldwide
Management Consultant
Mumbai, MH, India
Total par an
₹1.34M
Niveau
L2
Salaire de base
₹1.18M
Stock (/yr)
₹0
Prime
₹154K
Années dans l'entreprise
1 Année
Années d'exp.
2 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez GEP Worldwide?
Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Consultant en Management chez GEP Worldwide in Mumbai Metropolitan Region s'élève à une rémunération totale annuelle de ₹2,540,530. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez GEP Worldwide pour le poste Consultant en Management in Mumbai Metropolitan Region est de ₹1,321,414.

