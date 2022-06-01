Répertoire d'entreprises
Genuine Parts
Genuine Parts Salaires

Le salaire de Genuine Parts va de $51,131 en rémunération totale par an pour un Service Client dans le bas de la fourchette à $203,975 pour un Architecte Solutions dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Genuine Parts. Dernière mise à jour : 9/1/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $100K

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Manager Ingénierie Logiciel
Median $185K
Service Client
$51.1K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Technologue de l'Information (TI)
$67.8K
Juridique
$169K
Marketing
$154K
Designer Produit
$80.4K
Recruteur
$112K
Architecte Solutions
$204K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Genuine Parts est Architecte Solutions at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $203,975. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Genuine Parts est de $112,200.

