La rémunération Manager Ingénierie Logiciel in United States chez Genesys totalise $230K par year pour L4. Le package de rémunération médian in United States year totalise $231K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Genesys. Dernière mise à jour : 10/27/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$230K
$190K
$11K
$29K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
