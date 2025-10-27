La rémunération Chef de Produit in United States chez Genesys va de $163K par year pour L2 à $292K par year pour L7. Le package de rémunération médian in United States year totalise $205K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Genesys. Dernière mise à jour : 10/27/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$163K
$149K
$0
$13.8K
L3
$218K
$181K
$7.5K
$29K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
