La rémunération Designer Produit in Ireland chez Genesys va de €46.3K par year pour L1 à €56.2K par year pour L2. Le package de rémunération médian in Ireland year totalise €47.7K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Genesys. Dernière mise à jour : 10/27/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
L1
€46.3K
€43.7K
€0
€2.6K
L2
€56.2K
€51.6K
€0
€4.6K
L3
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
