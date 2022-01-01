Répertoire d'entreprises
General Motors
    • À propos

    General Motors Company is an American multinational corporation headquartered in Detroit that designs, manufactures, markets, and distributes vehicles and vehicle parts, and sells financial services.

    gm.com
    Site web
    1908
    Année de création
    155,000
    Nombre d'employés
    $10B+
    Chiffre d'affaires estimé
    Siège social

