La rémunération totale moyenne Marketing in United Arab Emirates chez GEMS Education va de AED 995K à AED 1.36M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de GEMS Education. Dernière mise à jour : 10/31/2025

Rémunération totale moyenne

AED 1.06M - AED 1.29M
United Arab Emirates
Fourchette courante
Fourchette possible
AED 995KAED 1.06MAED 1.29MAED 1.36M
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez GEMS Education?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Marketing chez GEMS Education in United Arab Emirates s'élève à une rémunération totale annuelle de AED 1,357,213. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez GEMS Education pour le poste Marketing in United Arab Emirates est de AED 994,509.

