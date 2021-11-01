Répertoire d'entreprises
Gazprom
Gazprom Salaires

Le salaire de Gazprom va de $13,028 en rémunération totale par an pour un Succès Client dans le bas de la fourchette à $86,918 pour un Ingénieur Contrôle dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Gazprom. Dernière mise à jour : 10/21/2025

Ingénieur Logiciel
Median $30.4K

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Ingénieur Logiciel d'Assurance Qualité (AQ)

Ingénieur DevOps

Scientifique des Données
Median $23.9K
Analyste de Données
Median $37.5K

Designer Produit
Median $27.8K
Chef de Produit
Median $37K
Chef de Projet
Median $31.5K
Cybersecurity Analyst
Median $24.6K
Analyste Business
$49.5K
Ingénieur Contrôle
$86.9K
Rédacteur Publicitaire
$19.2K
Succès Client
$13K
Analyste Financier
Median $60K
Ingénieur Géologue
$37.1K
Designer Graphique
$37.6K
Information Technologist (IT)
$48.2K
Banquier d'Investissement
$61.2K
Consultant en Management
$20.9K
Marketing
$50.5K
Manager Ingénierie Logiciel
$60.4K
Architecte Solutions
$63.1K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Gazprom est Ingénieur Contrôle at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $86,918. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Gazprom est de $37,254.

