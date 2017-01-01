Répertoire d'entreprises
Gateway Rehab
    À propos

    Gateway Rehab is a reputable addiction recovery network with 20 locations across western Pennsylvania and eastern Ohio, offering both inpatient and outpatient treatment for alcohol and drug issues.

    gatewayrehab.org
    Site web
    1972
    Année de création
    480
    Nombre d'employés
    $50M-$100M
    Chiffre d'affaires estimé
    Siège social

