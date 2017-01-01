Répertoire d'entreprises
Garuda Aerospace
    Garuda Aerospace Pvt Ltd is India's premier drone company, focusing on UAV design, customization, and services. It boasts a team of skilled engineers dedicated to advancing drone technology.

    garudaaerospace.com
    2015
    360
    $50M-$100M
