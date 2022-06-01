Gannett Salaires

Répertoire d'entreprises
Gannett
Le salaire de Gannett va de $3,638 en rémunération totale par an pour un Marketing in India dans le bas de la fourchette à $190,000 pour un Manager Ingénierie Logiciel in United States dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Gannett. Dernière mise à jour : 8/27/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $151K
Manager Ingénierie Logiciel
Median $190K
Analyste Business
$74.6K

Service Client
$55.3K
Scientifique des Données
$149K
Marketing
$3.6K
Chef de Produit
$132K
Ventes
$65.3K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Gannett est Manager Ingénierie Logiciel avec une rémunération totale annuelle de $190,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Gannett est de $103,231.

