Gainwell Technologies
Gainwell Technologies Salaires

Le salaire de Gainwell Technologies va de $995 en rémunération totale par an pour un Designer Graphique dans le bas de la fourchette à $274,400 pour un Chef de Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Gainwell Technologies. Dernière mise à jour : 10/14/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $90K
Analyste Business
Median $101K
Scientifique des Données
Median $75K

Analyste Financier
$39.8K
Designer Graphique
$995
Chef de Produit
$274K
Chef de Projet
$84.6K
Ventes
$196K
Manager Ingénierie Logiciel
$141K
Chef de Programme Technique
$83.4K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Gainwell Technologies est Chef de Produit at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $274,400. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Gainwell Technologies est de $87,288.

Autres ressources