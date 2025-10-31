Répertoire d'entreprises
Funding Circle
Le package de rémunération médian Manager Ingénierie Logiciel in United Kingdom chez Funding Circle totalise £121K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Funding Circle. Dernière mise à jour : 10/31/2025

Package Médian
Total par an
£121K
Niveau
L4
Salaire de base
£107K
Stock (/yr)
£0
Prime
£14.3K
Années dans l'entreprise
2 Années
Années d'exp.
25 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Funding Circle?
Dernières soumissions de salaires
Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Manager Ingénierie Logiciel chez Funding Circle in United Kingdom s'élève à une rémunération totale annuelle de £150,559. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Funding Circle pour le poste Manager Ingénierie Logiciel in United Kingdom est de £121,366.

