Funding Circle Chef de Produit Salaires

La rémunération totale moyenne Chef de Produit in United Kingdom chez Funding Circle va de £109K à £159K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Funding Circle. Dernière mise à jour : 10/31/2025

Rémunération totale moyenne

£125K - £143K
United Kingdom
Fourchette courante
Fourchette possible
£109K£125K£143K£159K
Fourchette courante
Fourchette possible

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Chef de Produit chez Funding Circle in United Kingdom s'élève à une rémunération totale annuelle de £159,222. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Funding Circle pour le poste Chef de Produit in United Kingdom est de £109,297.

