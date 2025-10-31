Répertoire d'entreprises
Funding Circle
Funding Circle Opérations RH Salaires

La rémunération totale moyenne Opérations RH chez Funding Circle va de £25.9K à £36.1K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Funding Circle. Dernière mise à jour : 10/31/2025

Rémunération totale moyenne

£28K - £34K
United Kingdom
Fourchette courante
Fourchette possible
£25.9K£28K£34K£36.1K
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez Funding Circle?

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Opérations RH chez Funding Circle s'élève à une rémunération totale annuelle de £36,131. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Funding Circle pour le poste Opérations RH est de £25,852.

