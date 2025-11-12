La rémunération Ingénieur Logiciel Full-Stack in Atlanta Area chez FullStory va de $171K par year pour Level 20 à $228K par year pour Level 40. Le package de rémunération médian in Atlanta Area year totalise $199K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de FullStory. Dernière mise à jour : 11/12/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions ()
Prime
Level 20
$171K
$167K
$0
$3.8K
Level 30
$227K
$191K
$27K
$9.1K
Level 40
$228K
$219K
$8.5K
$0
Level 50
$ --
$ --
$ --
$ --
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez FullStory, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)