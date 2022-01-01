Fulgent Genetics Salaires

Le salaire de Fulgent Genetics va de $69,650 en rémunération totale par an pour un Ventes dans le bas de la fourchette à $100,500 pour un Ingénieur Biomédical dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Fulgent Genetics . Dernière mise à jour : 11/20/2025