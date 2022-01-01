Fujitsu Salaires

Répertoire d'entreprises
Fujitsu
Le salaire de Fujitsu va de $14,141 en rémunération totale par an pour un Designer Produit dans le bas de la fourchette à $211,050 pour un Ventes dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Fujitsu. Dernière mise à jour : 11/20/2025

Ingénieur Logiciel
Median $129K

Ingénieur Réseau

Chef de Produit
Median $175K
Manager Opérations Métier
$41.4K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

Analyste Métier
$20.6K
Développement Commercial
$168K
Service Client
$15.6K
Analyste de Données
$74.2K
Manager Science des Données
$125K
Scientifique des Données
$58.8K
Gestionnaire d'Installations
$40.6K
Analyste Financier
$68.5K
Ingénieur Matériel
$145K
Technologue de l'Information (TI)
$62.4K
Consultant en Management
$55K
Marketing
$67.6K
Designer Produit
$14.1K
Chef de Programme
$67.1K
Chef de Projet
$48.6K
Ventes
$211K
Support Ventes
$47.6K
Analyste Cybersécurité
$17.5K
Architecte Solutions
$26.4K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Fujitsu est Ventes at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $211,050. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Fujitsu est de $60,617.

