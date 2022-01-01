Explorer par différents intitulés
Launched on January 1, 2015 as a soccer streaming service, FuboTV changed to an all-sports service in 2017 and then to a virtual multichannel video programming distributor model.
