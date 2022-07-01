Répertoire d'entreprises
Fresha Salaires

Le salaire de Fresha va de $64,118 en rémunération totale par an pour un Marketing dans le bas de la fourchette à $236,500 pour un Chef de Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Fresha. Dernière mise à jour : 10/18/2025

Ingénieur Logiciel
Median $127K
Marketing
$64.1K
Chef de Produit
$236K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Recruteur
$92.8K
Ventes
$103K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Fresha est Chef de Produit at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $236,500. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Fresha est de $102,900.

