Fresenius Salaires

Le salaire de Fresenius va de $75,170 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $213,925 pour un Chef de Projet dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Fresenius. Dernière mise à jour : 10/18/2025

Ingénieur Mécanique
$89.6K
Chef de Produit
$156K
Chef de Projet
$214K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Ingénieur Logiciel
$75.2K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Fresenius est Chef de Projet at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $213,925. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Fresenius est de $122,663.

Autres ressources