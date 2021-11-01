Fresenius Salaires

Le salaire de Fresenius va de $75,170 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $213,925 pour un Chef de Projet dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Fresenius . Dernière mise à jour : 10/18/2025