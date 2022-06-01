Freeman Salaires

Répertoire d'entreprises
Freeman
Le salaire de Freeman va de $74,772 en rémunération totale par an pour un Ventes dans le bas de la fourchette à $127,360 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Freeman. Dernière mise à jour : 10/18/2025

Service Client
$114K
Information Technologist (IT)
$111K
Designer Produit
$85.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Ventes
$74.8K
Ingénieur Logiciel
$127K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Freeman est Ingénieur Logiciel at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $127,360. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Freeman est de $110,550.

Autres ressources