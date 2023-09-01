Répertoire d'entreprises
FPL
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

FPL Salaires

Le salaire de FPL va de $64,675 en rémunération totale par an pour un Scientifique des Données dans le bas de la fourchette à $160,800 pour un Chef de Projet dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de FPL. Dernière mise à jour : 9/4/2025

$160K

Soyez Rémunéré, Pas Exploité

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30 000$+ (parfois 300 000$+). Faites négocier votre salaire ou votre CV relu par de vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Ingénieur Logiciel
Median $67.6K

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Analyste Business
$111K
Ingénieur Contrôle
$70.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Scientifique des Données
$64.7K
Technologue de l'Information (TI)
$103K
Chef de Projet
$161K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

The highest paying role reported at FPL is Chef de Projet at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $160,800. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at FPL is $86,915.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour FPL

Entreprises similaires

  • Netflix
  • Amazon
  • DoorDash
  • Snap
  • Airbnb
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources