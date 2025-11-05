Répertoire d'entreprises
Fortinet
Fortinet Manager Ingénierie Logiciel Salaires à Canada

La rémunération Manager Ingénierie Logiciel in Canada chez Fortinet va de CA$275K par year pour P3 à CA$396K par year pour P6. Le package de rémunération médian in Canada year totalise CA$281K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Fortinet. Dernière mise à jour : 11/5/2025

Moyenne Rémunération Par Niveau
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
P1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P3
CA$275K
CA$202K
CA$52.7K
CA$20.6K
P4
CA$253K
CA$177K
CA$58K
CA$17.7K
Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Fortinet, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (25.00% annuel)



FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Manager Ingénierie Logiciel chez Fortinet in Canada s'élève à une rémunération totale annuelle de CA$395,707. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Fortinet pour le poste Manager Ingénierie Logiciel in Canada est de CA$253,240.

Autres ressources