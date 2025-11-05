La rémunération Ingénieur Logiciel in Greater Vancouver chez Fortinet va de CA$107K par year pour P1 à CA$236K par year pour P6. Le package de rémunération médian in Greater Vancouver year totalise CA$115K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Fortinet. Dernière mise à jour : 11/5/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
P1
CA$107K
CA$95.2K
CA$12K
CA$0
P2
CA$114K
CA$100K
CA$13.4K
CA$0
P3
CA$137K
CA$119K
CA$18.3K
CA$0
P4
CA$211K
CA$158K
CA$50.8K
CA$2.6K
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Fortinet, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (25.00% annuel)
