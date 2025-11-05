Répertoire d'entreprises
Fortinet
  • Salaires
  • Ingénieur Logiciel

  • Tous les salaires Ingénieur Logiciel

  • Greater Ottawa Area

Fortinet Ingénieur Logiciel Salaires à Greater Ottawa Area

La rémunération Ingénieur Logiciel in Greater Ottawa Area chez Fortinet va de CA$96.8K par year pour P1 à CA$184K par year pour P3. Le package de rémunération médian in Greater Ottawa Area year totalise CA$108K. Dernière mise à jour : 11/5/2025

Moyenne Rémunération Par Niveau
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
P1
Software Engineer 1(Niveau débutant)
CA$96.8K
CA$89.5K
CA$7.2K
CA$0
P2
Software Engineer 2
CA$121K
CA$107K
CA$14.2K
CA$0
P3
Senior Software Engineer
CA$184K
CA$133K
CA$50.7K
CA$0
P4
Staff Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Salaires de Stage

Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Fortinet, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (25.00% annuel)



Titres inclus

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Ingénieur Réseau

Ingénieur Logiciel Assurance Qualité (AQ)

Ingénieur Logiciel de Production

Ingénieur DevOps

Développeur Web

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel chez Fortinet in Greater Ottawa Area s'élève à une rémunération totale annuelle de CA$183,576. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Fortinet pour le poste Ingénieur Logiciel in Greater Ottawa Area est de CA$103,890.

