La rémunération Ingénieur Logiciel in Greater Ottawa Area chez Fortinet va de CA$96.8K par year pour P1 à CA$184K par year pour P3. Le package de rémunération médian in Greater Ottawa Area year totalise CA$108K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Fortinet. Dernière mise à jour : 11/5/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
P1
CA$96.8K
CA$89.5K
CA$7.2K
CA$0
P2
CA$121K
CA$107K
CA$14.2K
CA$0
P3
CA$184K
CA$133K
CA$50.7K
CA$0
P4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Fortinet, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (25.00% annuel)
