Fortinet
Fortinet Chef de Produit Salaires à San Francisco Bay Area

Le package de rémunération médian Chef de Produit in San Francisco Bay Area chez Fortinet totalise $410K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Fortinet. Dernière mise à jour : 11/5/2025

Package Médian
Fortinet
Product Manager
San Francisco, CA
Total par an
$410K
Niveau
P6
Salaire de base
$350K
Stock (/yr)
$0
Prime
$60K
Années dans l'entreprise
0 Années
Années d'exp.
20 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Fortinet?
Dernières soumissions de salaires
Salaires de Stage

Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Fortinet, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (25.00% annuel)



FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Chef de Produit chez Fortinet in San Francisco Bay Area s'élève à une rémunération totale annuelle de $510,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Fortinet pour le poste Chef de Produit in San Francisco Bay Area est de $410,000.

Autres ressources