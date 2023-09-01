Répertoire d'entreprises
Folia
    À propos

    Folia is a company that provides smart tools to research, annotate, and capture insights. Their apps allow users to write notes, share ideas, and mark up any kind of file.

    folia.com
    Site web
    2011
    Année de création
    10
    Nombre d'employés
    $1M-$10M
    Chiffre d'affaires estimé
    Siège social

    Autres ressources