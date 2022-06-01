Fluidra Salaires

Répertoire d'entreprises
Le salaire de Fluidra va de $49,668 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $217,260 pour un Architecte Solutions dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Fluidra. Dernière mise à jour : 9/8/2025

$160K

Chef de Produit
Median $59.9K
Ressources Humaines
$145K
Marketing
$59.6K

Designer Produit
$166K
Recruteur
$143K
Ingénieur Logiciel
$49.7K
Architecte Solutions
$217K
FAQ

The highest paying role reported at Fluidra is Architecte Solutions at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $217,260. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Fluidra is $142,800.

