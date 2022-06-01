Fluidra Salaires

Le salaire de Fluidra va de $49,668 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $217,260 pour un Architecte Solutions dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Fluidra . Dernière mise à jour : 9/8/2025