Florida Blue Salaires

Le salaire de Florida Blue va de $66,500 en rémunération totale par an pour un Analyste Business dans le bas de la fourchette à $151,900 pour un Cybersecurity Analyst dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Florida Blue. Dernière mise à jour : 10/18/2025

Ingénieur Logiciel
Median $115K

Ingénieur Logiciel Backend

Analyste Business
Median $66.5K
Actuaire
$121K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Analyste de Données
$106K
Scientifique des Données
$111K
Information Technologist (IT)
$67.2K
Cybersecurity Analyst
$152K
Architecte Solutions
$131K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Florida Blue est Cybersecurity Analyst at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $151,900. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Florida Blue est de $112,775.

