Float Financial Solutions
Float Financial Solutions Ingénieur Logiciel Salaires

Le package de rémunération médian Ingénieur Logiciel in Canada chez Float Financial Solutions totalise CA$133K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Float Financial Solutions. Dernière mise à jour : 10/31/2025

Package Médian
company icon
Float Financial Solutions
Software Engineer
Toronto, ON, Canada
Total par an
CA$133K
Niveau
-
Salaire de base
CA$133K
Stock (/yr)
CA$0
Prime
CA$0
Années dans l'entreprise
2 Années
Années d'exp.
3 Années
Dernières soumissions de salaires
FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel chez Float Financial Solutions in Canada s'élève à une rémunération totale annuelle de CA$183,550. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Float Financial Solutions pour le poste Ingénieur Logiciel in Canada est de CA$132,611.

Autres ressources