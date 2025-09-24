Répertoire d'entreprises
FLIR Systems
FLIR Systems Ingénieur Matériel Salaires

La rémunération totale moyenne Ingénieur Matériel in United States chez FLIR Systems va de $143K à $208K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de FLIR Systems. Dernière mise à jour : 9/24/2025

Rémunération totale moyenne

$164K - $187K
United States
Fourchette courante
Fourchette possible
$143K$164K$187K$208K
Fourchette courante
Fourchette possible

$160K

Quels sont les niveaux de carrière chez FLIR Systems?

FAQ

The highest paying salary package reported for a Ingénieur Matériel at FLIR Systems in United States sits at a yearly total compensation of $207,680. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at FLIR Systems for the Ingénieur Matériel role in United States is $142,560.

