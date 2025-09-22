Répertoire d'entreprises
Firstbase.io
Firstbase.io Chef de Produit Salaires

La rémunération totale moyenne Chef de Produit in Brazil chez Firstbase.io va de R$279K à R$389K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Firstbase.io. Dernière mise à jour : 9/22/2025

Rémunération totale moyenne

R$299K - R$352K
Brazil
Fourchette courante
Fourchette possible
R$279KR$299KR$352KR$389K
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez Firstbase.io?

FAQ

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Chef de Produit na Firstbase.io in Brazil situa-se numa remuneração total anual de R$388,627. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Firstbase.io para a função de Chef de Produit in Brazil é R$279,014.

Autres ressources