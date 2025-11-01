Répertoire d'entreprises
First Line Software
First Line Software Scientifique des Données Salaires

La rémunération totale moyenne Scientifique des Données in Russia chez First Line Software va de RUB 1.6M à RUB 2.28M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de First Line Software. Dernière mise à jour : 11/1/2025

Rémunération totale moyenne

RUB 1.83M - RUB 2.15M
Russia
Fourchette courante
Fourchette possible
RUB 1.6MRUB 1.83MRUB 2.15MRUB 2.28M
Fourchette courante
Fourchette possible

Block logo
+RUB 4.72M
Robinhood logo
+RUB 7.24M
Stripe logo
+RUB 1.63M
Datadog logo
+RUB 2.85M
Verily logo
+RUB 1.79M
Quels sont les niveaux de carrière chez First Line Software?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Scientifique des Données chez First Line Software in Russia s'élève à une rémunération totale annuelle de RUB 2,283,213. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez First Line Software pour le poste Scientifique des Données in Russia est de RUB 1,600,200.

