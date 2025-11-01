First Citizens Bank Manager Ingénierie Logiciel Salaires

La rémunération totale moyenne Manager Ingénierie Logiciel in India chez First Citizens Bank va de ₹4.48M à ₹6.35M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de First Citizens Bank. Dernière mise à jour : 11/1/2025

Rémunération totale moyenne ₹5.08M - ₹6.02M India Fourchette courante Fourchette possible ₹4.48M ₹5.08M ₹6.02M ₹6.35M Fourchette courante Fourchette possible

Quel est le calendrier d'acquisition chez First Citizens Bank ?

