La rémunération totale moyenne Ingénieur Logiciel in Costa Rica chez Firmex va de CRC 25.37M à CRC 35.33M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Firmex. Dernière mise à jour : 11/1/2025

Rémunération totale moyenne

CRC 27.18M - CRC 32.01M
Costa Rica
Fourchette courante
Fourchette possible
CRC 25.37MCRC 27.18MCRC 32.01MCRC 35.33M
Fourchette courante
Fourchette possible

Block logo
+CRC 29.19M
Robinhood logo
+CRC 44.79M
Stripe logo
+CRC 10.07M
Datadog logo
+CRC 17.62M
Verily logo
+CRC 11.07M
Quels sont les niveaux de carrière chez Firmex?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel chez Firmex in Costa Rica s'élève à une rémunération totale annuelle de CRC 35,331,169. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Firmex pour le poste Ingénieur Logiciel in Costa Rica est de CRC 25,365,967.

