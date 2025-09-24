Répertoire d'entreprises
Firework
La rémunération totale moyenne Manager Ingénierie Logiciel in United States chez Firework va de $199K à $278K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Firework. Dernière mise à jour : 9/24/2025

Rémunération totale moyenne

$216K - $262K
United States
Fourchette courante
Fourchette possible
$199K$216K$262K$278K
Fourchette courante
Fourchette possible

$160K

Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez Firework, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)



FAQ

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Manager Ingénierie Logiciel w Firework in United States wynosi rocznie $278,400. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Firework dla stanowiska Manager Ingénierie Logiciel in United States wynosi $199,200.

Autres ressources