Firework Salaires

Le salaire de Firework va de $149,250 en rémunération totale par an pour un Chef de Produit dans le bas de la fourchette à $246,225 pour un Développement Commercial dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Firework . Dernière mise à jour : 9/4/2025