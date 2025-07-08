Firework Salaires

Répertoire d'entreprises
Le salaire de Firework va de $149,250 en rémunération totale par an pour un Chef de Produit dans le bas de la fourchette à $246,225 pour un Développement Commercial dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Firework. Dernière mise à jour : 9/4/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $205K
Développement Commercial
$246K
Succès Client
$153K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Chef de Produit
$149K
Manager Ingénierie Logiciel
$239K
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez Firework, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Firework est Développement Commercial at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $246,225. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Firework est de $205,000.

Autres ressources