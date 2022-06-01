Finder Salaires

Répertoire d'entreprises
Le salaire de Finder va de $79,668 en rémunération totale par an pour un Designer Produit dans le bas de la fourchette à $177,678 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Finder. Dernière mise à jour : 9/3/2025

$160K

Designer Produit
$79.7K
Chef de Produit
$120K
Ingénieur Logiciel
$122K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Manager Ingénierie Logiciel
$178K
FAQ

The highest paying role reported at Finder is Manager Ingénierie Logiciel at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $177,678. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Finder is $120,827.

