La rémunération Architecte de Données in United States chez Fidelity Investments va de $83.2K par year pour L3 à $168K par year pour L6. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Fidelity Investments. Dernière mise à jour : 11/12/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions ()
Prime
L3
$83.2K
$80.7K
$0
$2.5K
L4
$124K
$114K
$1.4K
$8.7K
L5
$172K
$131K
$0
$41K
L6
$168K
$138K
$938
$28.2K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Fidelity Investments, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)