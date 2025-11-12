Répertoire d'entreprises
Fidelity Investments
Fidelity Investments Ingénieur Systèmes Salaires à United States

La rémunération Ingénieur Systèmes in United States chez Fidelity Investments va de $135K par year pour L5 à $127K par year pour L6. Le package de rémunération médian in United States year totalise $135K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Fidelity Investments. Dernière mise à jour : 11/12/2025

Moyenne Niveau
Nom du niveau
Total
Base
Actions ()
Prime
L3
Associate Software Engineer(Niveau débutant)
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
Senior Software Engineer
$135K
$112K
$5.5K
$18K
L6
Principal Software Engineer
$127K
$127K
$0
$0
Dernières soumissions de salaires
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez Fidelity Investments, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)



FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Systèmes chez Fidelity Investments in United States s'élève à une rémunération totale annuelle de $162,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Fidelity Investments pour le poste Ingénieur Systèmes in United States est de $130,150.

