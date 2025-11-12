La rémunération Ingénieur Logiciel Full-Stack in India chez Fidelity Investments va de ₹1.22M par year pour L3 à ₹2.66M par year pour L7. Le package de rémunération médian in India year totalise ₹1.81M. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Fidelity Investments. Dernière mise à jour : 11/12/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions ()
Prime
L3
₹1.22M
₹1.13M
₹12.5K
₹68.9K
L4
₹1.54M
₹1.35M
₹71.6K
₹116K
L5
₹3.1M
₹2.57M
₹176K
₹356K
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Fidelity Investments, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)