La rémunération Ingénieur Logiciel Backend in Greater Dublin Area chez Fidelity Investments va de €57.7K par year pour L4 à €109K par year pour L6. Le package de rémunération médian in Greater Dublin Area year totalise €74.7K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Fidelity Investments. Dernière mise à jour : 11/12/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions ()
Prime
L3
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
€57.7K
€52.2K
€0
€5.5K
L5
€74.6K
€72.3K
€0
€2.3K
L6
€109K
€91.3K
€2.9K
€14.9K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Fidelity Investments, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)