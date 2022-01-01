Fidelity Investments Salaires

Répertoire d'entreprises
Le salaire de Fidelity Investments va de $7,960 en rémunération totale par an pour un Ressources Humaines dans le bas de la fourchette à $446,667 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Fidelity Investments. Dernière mise à jour : 9/5/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
L3 $89.4K
L4 $112K
L5 $148K
L6 $185K
L7 $240K
L8 $241K
L9|VP Software Engineering $447K

Ingénieur Logiciel Mobile

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Ingénieur Logiciel d'Assurance Qualité (AQ)

Ingénieur de Données

Ingénieur Logiciel de Production

Ingénieur DevOps

Ingénieur de Fiabilité de Site

Ingénieur Crypto

Ingénieur Systèmes

Scientifique des Données
L3 $99.6K
L4 $137K
L5 $180K
L6 $193K
L7 $231K
Chef de Produit
L5 $176K
L6 $174K
L7 $198K
L8 $291K
L9 $332K

Manager Ingénierie Logiciel
L5 $273K
L6 $192K
L7 $213K
L8 $293K
Analyste Business
L4 $80.9K
L5 $112K
L6 $109K
Technologue de l'Information (TI)
L3 $82.8K
L5 $119K
L6 $159K
Architecte Solutions
L6 $166K
L7 $233K

Architecte de Données

Architecte Cloud

Cloud Security Architect

Analyste Financier
L3 $69.6K
L6 $138K
Service Client
Median $60K
Designer Produit
L4 $105K
L5 $140K

Designer UX

Analyste de Données
L3 $73.3K
L4 $87.4K
Consultant en Management
Median $160K
Chef de Projet
Median $163K
Manager Science des Données
Median $250K
Marketing
Median $155K
Chef de Programme
Median $192K
Analyste Cybersécurité
Median $138K
Ventes
Median $96K
Chercheur UX
Median $240K
Actuaire
Median $135K
Chef de Programme Technique
Median $98K
Capital-Risqueur
Median $185K

Principal

Comptable
$102K

Comptable Technique

Assistant Administratif
$60.2K
Opérations Business
$69.2K
Ingénieur Électrique
$398K
Ressources Humaines
$8K
Manager Design Produit
$234K
Recruteur
$70.4K
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez Fidelity Investments, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Fidelity Investments est Ingénieur Logiciel at the L9|VP Software Engineering level avec une rémunération totale annuelle de $446,667. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Fidelity Investments est de $157,072.

Autres ressources