Fidelity International
Fidelity International Chef de Programme Salaires

La rémunération totale moyenne Chef de Programme in United Kingdom chez Fidelity International va de £129K à £176K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Fidelity International. Dernière mise à jour : 9/23/2025

Rémunération totale moyenne

£140K - £166K
United Kingdom
Fourchette courante
Fourchette possible
£129K£140K£166K£176K
Fourchette courante
Fourchette possible

£121K

Quels sont les niveaux de carrière chez Fidelity International?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Chef de Programme chez Fidelity International in United Kingdom s'élève à une rémunération totale annuelle de £176,347. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Fidelity International pour le poste Chef de Programme in United Kingdom est de £128,810.

